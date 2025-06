Fortuna Sittard neemt afscheid van voorzitter die succes bracht

Fortuna Sittards voorzitter van de raad van commissarissen, Isitan Gün, is afgetreden. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. Gün was negen jaar lang zeer betrokken bij de club en verantwoordelijk voor een grote herstructurering.

In 2016 trad de Turkse zakenman toe tot Fortuna Sittard. Destijds speelde de club in de Eerste Divisie. Onder zijn leiding vond er een bestuurlijke, organisatorische en sportieve hervorming plaats. Gün krijgt op de clubwebsite lof voor zijn inspanningen en wordt verantwoordelijk gehouden voor de promotie naar de Eredivisie in 2018.

LEES OOK: Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26

Artikel gaat verder onder video

“Het was een eer om voorzitter te zijn van deze mooie club,” schrijft Gün. “Mijn ambitie was om Fortuna sportief en organisatorisch terug te brengen naar het niveau waar het thuishoort. Dat is gelukt, dankzij de enorme inzet van medewerkers, spelers, staf, supporters, partners en vrijwilligers. We hebben samen prachtige momenten beleefd. De club is weer in beweging en klaar voor een volgende fase.”

Naast de promotie in 2018 en de handhaving sindsdien was Gün ook nauw betrokken bij de grootste transferstunt in de clubgeschiedenis. In 2022 kwam Burak Yilmaz naar de club, waar hij zijn voetbalcarrière afsloot. Gün blijft op de achtergrond betrokken als aandeelhouder van Fortuna Sittard..

