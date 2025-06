Hato voedt geruchten over toekomst met aankoop van 1,65 miljoen

is sinds kort de trotse eigenaar van een luxe appartement aan de Zuidas in Amsterdam, zo weet Bekende Buren. De negentienjarige verdediger van Ajax geniet momenteel de nodige interesse van buitenlandse topclubs, maar eerder deze maand leek hij aan te geven ook open te staan voor een langer verblijf bij Ajax.

Hoewel Hato pas negentien jaar is, is hij al lange tijd niet meer weg te denken uit de basis bij Ajax. De talentvolle verdediger speelde al 111 wedstrijden in het eerste elftal en kan op de nodige belangstelling van topclubs rekenen. Onder meer Chelsea, Arsenal en Liverpool zouden de Ajacied op de korrel hebben. Toch lijkt een langer verblijf in Amsterdam niet uitgesloten, aangezien Hato onlangs aangaf dat Ajax ‘zijn thuis’ is.

LEES OOK: ‘Enorme domper voor Ajax: onderhandelingen lopen stuk’

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is Hato ook de trotse eigenaar van een nieuw appartement aan de Amsterdamse Zuidas. Dit zou een hint kunnen zijn naar een langer verblijf bij Ajax, maar het is ook niet ondenkbaar dat hij het huis heeft gekocht om een eigen plek te hebben als hij Nederland bezoekt na een eventuele transfer. Hato legde een bedrag van 1,65 miljoen euro neer voor de woning.

Luxe appartement

Voor die prijs krijgt de voetballer een appartement van 141 vierkante meter op de veertiende verdieping met een prachtig uitzicht. De woning bevat drie slaapkamers en twee badkamers. De keuken met kookeiland zit tegen de woonkamer aan en is uitgerust met moderne inbouwapparatuur.

LEES OOK: Kees Smit reageert in zes woorden op interesse van Ajax

Bij het appartement krijgt Hato ook toegang tot de spa in het gebouw, waar hij gebruik kan maken van het zwembad en de sauna. Ook kan hij zeven dagen per week beroep doen op een persoonlijke assistent, een conciërge en hospitality hosts. Het appartement beschikt verder over een balkon van elf vierkante meter en de verdediger kan zijn auto kwijt in een bijbehorende parkeergarage.

Bekijk de nieuwe woning van Hato

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗