Jobe Bellingham voltooit recordtransfer en gaat oudere broer Jude achterna

maakt definitief de overstap van Sunderland naar Borussia Dortmund, zo bevestigen beide clubs via de officiële kanalen. Daarmee treedt de middenvelder in de voetsporen van zijn oudere broer , die bij BVB zijn transfer naar Real Madrid verdiende.

De negentienjarige Jobe is, net als zijn oudere broer afkomstig uit de jeugdopleiding van Birmingham City, maar verruilde die club in de zomer van 2023 voor Sunderland. Met The Black Cats eindigde hij afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Championship, waarna de club via de play-offs promotie naar de Premier League wist af te dwingen. Bellingham, die wat verdedigender is ingesteld dan zijn oudere broer, deed dit seizoen in 43 wedstrijden mee en was daarin goed voor vier doelpunten en drie assists.

Jobe Bellingham duurste Sunderland-speler aller tijden

Artikel gaat verder onder video

Dortmund telt een bedrag van ruim 30 miljoen euro neer om de jongere Bellingham naar Duitsland te halen. Door bonussen zou de transfersom nog kunnen oplopen tot een bedrag van 38 miljoen euro, zo meldt The Athletic. Daarmee is de negentienjarige middenvelder in één klap de duurste Sunderland-speler aller tijden. Het record was de afgelopen jaren in handen van Jordan Pickford, die in de zomer van 2017 voor 28,5 miljoen euro werd verkocht aan Everton.

Ricken: 'Opmerkelijke volwassenheid en spelinzicht'

"Jobe is een uitzonderlijk getalenteerde speler, die ondanks zijn jonge leeftijd al over een opmerkelijke volwassenheid en spelinzicht beschikt", zegt sportief directeur Lars Ricken van Borussia Dortmund. "We zijn ervan overtuigd dat hij perfect past bij onze filosofie om jong talent de kans te geven zich op het hoogste niveau te ontwikkelen", aldus Ricken, oud-aanvaller van BVB. Bellingham zelf kan niet wachten op zijn debuut: "Ik wil mijn steentje bijdragen om successen te vieren met de fantastische fans hier", zegt de Engelsman. Bellingham hoeft niet lang te wachten op zijn eerste wedstrijd: de middenvelder is op tijd gekocht om mee te mogen naar het WK voor clubs in de Verenigde Staten, dat komend weekend begint. Dortmund neemt het in de poulefase op tegen Fluminense (Brazilië), Mamelodi Sundowns (Zuid-Afrika) en Ulsan Hyundai (Zuid-Korea).

💬 Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken: „Jobe ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über eine bemerkenswerte Reife und Spielintelligenz verfügt. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu unserer Philosophie passt, junge… pic.twitter.com/z6CIGbWO4I — Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025 Jobe Bellingham has today completed a permanent transfer to Borussia Dortmund for a Club-record fee.



Thank you for everything and best of luck for the future, Jobe! ❤️ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 10, 2025

