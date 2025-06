Jong Oranje op tv: zo kijk je gratis naar het allesbeslissende EK-duel tegen Oekraïne

Jong Oranje speelt woensdag 18 juni het allesbeslissende derde pouleduel op het Europees Kampioenschap Onder 21 in Slowakije. Alleen met een overwinning op de leeftijdgenoten uit Oekraïne voorkomt de ploeg van bondscoach Michael Reiziger vroegtijdige uitschakeling. De wedstrijd Jong Oranje - Jong Oekraïne wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, in dit artikel lees je hoe laat de wedstrijd begint en hoe je die tóch gratis kunt bekijken als je geen Ziggo-abonnement hebt.

Hoe laat begint Jong Oranje - Jong Oekraïne?

De poulewedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Oekraïne op woensdag 18 juni begint om 18.00 uur. De UEFA heeft de Griekse arbiter Vassilis Fotias aangesteld om het duel in de Futbal Tatran aréna in Presov in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Jong Oranje - Jong Oekraïne uitgezonden?

In Nederland worden alle wedstrijden van het Europees Kampioenschap Onder 21 uitgezonden door Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, die wordt verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 17.00 uur.

