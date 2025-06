Jong Oranje-speler finaal afgebrand: 'Hij moet zich diep schamen, Reiziger zal zich verraden voelen'

Jong Oranje was zondagavond teleurstellend tegen Jong Denemarken (1-2 verlies), maar tijdens de nabeschouwing wordt één speler flink afgebrand. zou met zijn ervaring bij de betere spelers moeten horen, maar het tegenovergestelde lijkt waar.

Jong Oranje speelde zondag bij vlagen slordig, maar miste ook veel kansen. Spits Noah Ohio kwam al ter sprake tijdens de nabeschouwing op Ziggo Sport, maar Maatsen krijgt er later nog meer van langs. Boulahrouz: "Hij was vandaag ver ondermaats." Tijdens wat beelden zien we de Villa-back ruziën met de bal. "Terwijl het echt wel een begaafde speler is, een speler met techniek. En bij het grote Oranje heeft hij ook laten zien dat hij een goede wedstrijd kan spelen." Maatsen speelde al voor Chelsea, Dortmund en nu Aston Villa, stond op 1 juni 2024 in de Champions League-finale, maar laat het op dit podium afweten. "Als ik naar hem kijk, denk ik: dit heeft met intentie te maken", vervolgt Boulahrouz. Je moet met overtuiging, energie en kracht het duel aangaan. Ik ben niet eens trainer, en irriteer me er mateloos aan. Waarom? Hij is een speler die eigenlijk aan de bovenkant moet zitten bij deze groep. Maar hij is misschien wel de slechtste van het veld."

Er worden wat andere interviews getoond, maar naderhand willen de analisten van dienst de linksback toch weer onder vuur nemen. "Maatsen moet zich diep schamen", concludeert Boulahrouz. "In twee wedstrijden is hij betrokken bij drie tegengoals. Hij voetbalt alsof hij ergens in het Vondelpark staat te voetballen. Dat kan niet." Royston Drenthe is het roerend eens met zijn geïrriteerde mede-analist: "Maatsen moet zich schamen. Als je ziet wat hij heeft gepresteerd in de Champions League, daar zie je hem zulke mooie partijen spelen. Ook bij het grote Nederlands elftal…”

Maatsen speelde in de eerste wedstrijd nog op het middenveld, maar mocht zondag zijn talenten laten zien op de plek waar hij normaal gesproken speelt: linksachter. "Hij heeft laten zien dat hij een veel betere voetballer is dan wat hij de afgelopen twee wedstrijden laat zien", weet Boulahrouz. "Vandaag speel je op je eigen positie. Kom op man, wat is dit voor vertoning? Als ik Reiziger zou zijn, zou ik denken: ik voel me wel ergens een beetje verraden. Ik verwacht op zijn minst dat hij het voorbeeld geeft aan de groep. En nu is hij een slecht voorbeeld."

