KNVB snoeihard aangepakt: 'Dit is echt iets krankzinnigs'

De KNVB krijgt er stevig van langs in het ESPN-programma Voetbalpraat vanwege de nieuwe opzet van de play-offs om promotie/degradatie in het seizoen 2025/26. "De KNVB heeft er patent op om aan de knoppen te draaien waar je niet aan moet draaien", zegt hoofdredacteur Freek Jansen van Voetbal International.

In januari van dit jaar maakte de voetbalbond bekend dat de nummer zestien van de Eredivisie in het seizoen 2025/26 pas in de finales van de play-offs hoeft in te stromen. De afgelopen jaren was het nog zo dat de nummer drie van onderen, afgelopen seizoen was dat Willem II, eerst een halve finale moest zien te overleven. De KNVB voerde de overvolle speelkalender en specifiek het WK dat in de zomer van 2026 wordt gehouden aan als belangrijkste reden om het systeem op de schop te gooien. Door de nieuwe opzet kan de Eredivisie een week langer doorgaan, blijft er ruimte om Nederlandse clubs die Europees actief zijn tussendoor vrijaf te geven en hoeft de winterstop ook niet te worden ingekort, zo redeneert de bond.

"Dit is echt weer zoiets krankzinnigs van de KNVB", zegt Jansen. "Ze hebben er soms ook patent op om aan de knoppen te draaien waar je niet aan moet draaien. Al tien of vijftien jaar genieten we van de play-offs om promotie en degradatie. Kijk: die andere (play-offs om Europees voetbal, red.), dat hebben ze goed gedaan, dat ze daar één wedstrijd van gemaakt hebben. Maar promotie en degradatie: laat het gewoon gaan zoals het nu is." De VI-hoofdredacteur vindt het WK bovendien geen geldig argument voor de verandering: "Stel dat Telstar zestiende wordt, die zullen niet heel veel WK-gangers hebben, denk ik."

Bram van Polen stelt vervolgens een belangrijke vraag. Wordt de wijziging ná het seizoen 2025/26 weer teruggedraaid, wil het PEC Zwolle-icoon weten. Dat is wel de bedoeling, zeggen presentator Wouter Bouwman en Jansen. "Maar de clubs in de Keuken Kampioen Divisie zeggen terecht dat ze daar heel kort op moeten zitten. Het kan ook maar zomaar zijn dat ze zeggen: 'Het beviel wel, een rondje minder. We blijven het zo doen'", aldus Jansen.

Voetbalpraat-analisten stellig: "Van die play-offs moet je afblijven" 🗣️ — ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2025

