Liverpool denkt aan Engels international: 'Kans om met Slot te werken moeilijk af te slaan'

Liverpool is in de zoektocht naar een vervanger van Jarrell Quansah uitgekomen bij Engels international , zo meldt The Guardian. De 24-jarige verdediger ligt nog één seizoen vast bij Crystal Palace, waarmee hij afgelopen seizoen beslag legde op de FA Cup. Behalve The Reds zijn ook Champions League-deelnemers Newcastle United en Tottenham Hotspur in de markt voor Guéhi.

Liverpool staat op het punt om de 22-jarige Quansah te verkopen aan het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag. De jonge verdediger, die afgelopen seizoen Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté voor zich moest dulden maar desondanks in alle competities 25 keer in actie kwam voor zijn club, zou een transfersom van 30 miljoen pond (omgerekend 35 miljoen euro) moeten opbrengen. In de zoektocht naar een vervanger is Liverpool uitgekomen bij Guéhi, zo weet The Guardian. De landskampioen zou een bod kunnen gaan uitbrengen zodra de verkoop van Quansah helemaal rond is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Slot wil Liverpools transferrecord na een week opnieuw breken’

"Guéhi staat voor een big decision als Liverpool genoeg biedt aan Palace om hem te verkopen", schrijft bovengenoemde krant. "De kans om aan te sluiten bij het beste team van Engeland en om te spelen onder Arne Slot zou moeilijk af te slaan zijn." Toch is het niet vanzelfsprekend dat Guéhi voor Liverpool zou kiezen: de verdediger vindt het belangrijk dat hij bij zijn nieuwe club voldoende kansen op speeltijd heeft. Van Dijk en Konaté zijn als centraal duo achterin onomstreden.

LEES OOK: 'Liverpool van Arne Slot mengt zich in strijd om felbegeerde spits'

Newcastle United was afgelopen zomer ook al in de markt voor Guéhi, maar werd afgeschrikt door de vraagprijs van ruim 80 miljoen euro. Dit jaar is Crystal Palace echter wél bereid mee te werken aan een vertrek van de 23-voudig Engels international. Het is volgens The Guardian namelijk uitgesloten dat Guéhi zijn contract, dat dus in de zomer van 2026 afloopt, gaat verlengen. De verdediger zou zelfs overwegen zijn huidige verbintenis uit te dienen, om zo over een jaar transfervrij een stap hogerop te kunnen maken. The Eagles zien dat scenario uiteraard niet zitten en willen liever nu cashen voor Guéhi. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Liverpool presenteert recordaankoop Wirtz, die direct torenhoge ambitie uitspreekt 🔗

👉 Frimpong naar Liverpool: 'Feyenoord-spelers vertelden me...' 🔗

👉 Zaakwaarnemer bevestigt: Van Bronckhorst nieuwe assistent Liverpool 🔗

👉 'Slot en Ten Hag gaan wederom zaken doen'🔗

👉 Slot heeft derde zomeraanwinst zo goed als binnen: 'Volledige overeenkomst bereikt' 🔗