Maurice Steijn tekent eenjarig contract en blijft actief in de Eredivisie

Maurice Steijn heeft zijn aflopende contract bij Sparta Rotterdam verlengd, zo maakt de club vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. De oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2026.

De 51-jarige Steijn keerde in november vorig jaar terug bij Sparta, de club die hij eerder tussen april 2022 en juni 2023 onder zijn hoede had. Een uitstekend seizoen 2022/23 leverde de oefenmeester een kans in de top van Nederland op, maar zijn dienstverband bij Ajax was even kort als onsuccesvol.

Na het ontslag van zijn opvolger, Jeroen Rijsdijk, kwam Sparta in november 2024 opnieuw uit bij Steijn. De club verkeerde vervolgens vooral na de winterstop in uitstekende vorm en mocht tot vlak voor het einde van de competitie zelfs nog dromen van de play-offs om Europees voetbal. Dat lukte echter niet, maar Sparta eindigde uiteindelijk op de twaalfde plaats in de Eredivisie.

LEES OOK: Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie

Gisgeren (donderdag) wist De Telegraaf al te melden dat Sparta en Steijn 'al enige tijd' een principe-akkoord hadden over een nieuwe verbintenis. Slechts de invulling van 'enkele voorwaarden', zoals de samenstelling van de technische staf, moesten volgens verslaggever Jeroen Kapteijns van de ochtendkrant nog worden ingevuld. Inmiddels is dat dus gebeurd en heeft Steijn zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta noemt de club en Steijn 'een hele sterke combinatie'. "Als we alleen kijken naar de tweede competitiehelft zien we dat Sparta op de vijfde plaats is geëindigd. Dat is het resultaat van keihard werken binnen de gehele club om de prestatiecurve gedraaid te krijgen en dat is met Maurice aan het roer van de technische staf zeker mede toe te schrijven", aldus Nijkamp.

Steijn reageert op nieuw Sparta-contract: 'Keuze voor continuïteit en vertrouwen'

"Het moment van instappen was op een lastig moment dit seizoen, maar als ik zie wat we met de gehele club hebben bereikt dan maakt me dat trots en geeft me ook honger naar meer", reageert Steijn op de clubsite op zijn nieuwe verbintenis. "De keuze voor Sparta is ook een keuze voor continuïteit en vertrouwen in elkaar. Iedereen kan zien dat Sparta al jaren in de lift zit en als gehele club nog steeds progressie maakt. Daar draag ik volgend seizoen ook graag aan bij en vanaf nu is er duidelijkheid voor iedereen en gaan we keihard aan de slag om het seizoen 2025/2026 succesvol te laten zijn", aldus de trainer.

