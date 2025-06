Neymar neemt beslissing over toekomst

gaat zijn contract bij Santos met een half jaar verlengen, meldt de Braziliaanse topclub via de eigen kanalen. De superster leek aan de slag te gaan in Europa, maar ligt nu tot het einde van het jaar vast bij zijn jeugdliefde.

Na een dramatische periode bij Al-Hilal – waarvoor hij slechts zeven wedstrijden speelde in anderhalf jaar – keerde Neymar afgelopen winter terug bij de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal. De buitenspeler tekende voor een halfjaar bij Santos, waar hij weer fit wilde worden voor een terugkeer naar Europa.

In zijn tweede periode bij Santos kwam Neymar wederom niet erg uit de verf. Hij speelde weliswaar zeven wedstrijden in het staatskampioenschap van Sao Paulo, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf, maar in de Braziliaanse competitie en beker kwam hij tot geen enkel doelpunt en geen enkele assist. Bovendien speelde de voormalige PSG-vedette in die competities slechts vijf wedstrijden, dankzij blessures en een schorsing voor een oliedomme overtreding, waardoor hij ook de laatste wedstrijd van het seizoen miste.

Even leek het erop dat het ook zijn laatste wedstrijd voor de club zou zijn, gezien een transfer naar Europa voor de hand lag, maar inmiddels is bekendgemaakt dat Neymar bijtekent tot en met december. Daarna beslist de nog altijd duurste speler aller tijden opnieuw over zijn toekomst in aanloop naar het wereldkampioenschap van 2026.

Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! ♾️



Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. pic.twitter.com/IJx1HfYakx — Santos FC (@SantosFC) June 24, 2025

