Nieuwe mediadeal Premier League zorgt voor bizarre situatie

Vanaf komend Premier League-seizoen kunnen spelers kort na een wissel al worden geïnterviewd, zo meldt The Telegraph. Dat heeft alles te maken met de nieuwe mediadeal met TNT Sports, die komend seizoen ingaat. Ook krijgt de uitzender toegang tot de kleedkamer en mag het veld worden betreden bij doelpuntvieringen.

Komend seizoen gaat voor de Premier League een nieuwe deal voor de tv-rechten in. TNT Sports betaalt hier een bedrag van meer dan 6,7 miljard pond (omgerekend zo’n 7,8 miljard euro) voor de komende vier jaar voor. Daar komen wel een aantal bizarre veranderingen bij kijken, aangezien de competitie clubs om meer toegang voor de uitzenders heeft gevraagd tijdens wedstrijden.

De uitzenders hebben geëist om dichter op de actie te mogen komen, waarbij een voorbeeld wordt genomen aan Amerikaanse sporten. Zo zullen spelers volgend seizoen al tijdens wedstrijden kunnen worden geïnterviewd, nadat ze gewisseld zijn. Na een korte afkoelperiode zullen wissels langs de rand van het veld voor de camera verschijnen, terwijl de wedstrijd nog steeds gaande is. Ook mogen cameramensen na een doelpunt het veld in komen om de vieringen van nog dichterbij te kunnen vieren.

Voor en na wedstrijden zal er ook het een en ander veranderen. Zo mogen camera’s vanaf het nieuwe Premier League-seizoen de kleedkamers van de teams betreden. Hier gelden wel enkele voorwaarden voor. Zo mag een camera niet de kleedkamer in terwijl een trainer zijn teambespreking aan het uitvoeren is. Alle veranderingen gelden vooralsnog alleen voor komend seizoen en zullen afhangen van de medewerking van clubs. Van iedere club wordt verwacht dat er bij in ieder geval twee thuiswedstrijden toegang tot de kleedkamers en interviews langs het veld worden gegeven.

