Kuyt legt uit waarom hij geen assistent van Slot werd bij Liverpool

Arne Slot moest deze zomer op zoek naar een nieuwe assistent, nadat John Heitinga naar Ajax vertrok. Daarvoor was voormalig Liverpool-speler Dirk Kuyt in beeld, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op Giovanni van Bronckhorst. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt Kuyt uit waarom Liverpool voor hem geen optie was.

Kuyt werd vrijdagmiddag, een week na zijn vertrek bij Beerschot, gepresenteerd als de nieuwe trainer van FC Dordrecht. De Katwijker wilde in eerste instantie een sabbatical inlasten, maar werd door Mark Ruijl, technisch directeur bij Dordrecht en technisch manager bij Feyenoord, overtuigd toch in te stappen bij de nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie.

Eerder viel de naam van Kuyt ook bij Liverpool, waar hij tussen 2006 en 2012 zijn brood verdiende. Slot moest namelijk op zoek naar een nieuwe assistent nadat Heitinga als hoofdtrainer aan de slag ging bij Ajax. Die stap kwam er uiteindelijk niet van. Hoewel Liverpool het nieuws nog moet bevestigen, liet zaakwaarnemer Guido Albers al weten dat Van Bronckhorst de nieuwe assistent van Slot zal worden.

In gesprek met het AD blikt Kuyt terug op de interesse van Liverpool. “Een periode onder een absolute toptrainer werken, zoals John Heitinga heeft gedaan onder Arne Slot en eerder onder David Moyes, dat was voor mij zeker een optie geweest”, geeft de voormalig aanvaller toe. Toch besloot hij niet toe te happen. “Ik zie mezelf toch ook gewoon nog als hoofdtrainer”, legt Kuyt uit.

