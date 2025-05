'Liverpool wil populaire Nederlander terughalen als vervanger Heitinga'

Liverpool is in de zoektocht naar een vervanger van assistent-trainer John Heitinga (die hard op weg is naar Ajax) uitgekomen bij Dirk Kuijt, zo claimen Engelse media. De oud-international was als speler zes seizoenen actief op Anfield en is daarom nog altijd populair bij de supporters. Kuijt degradeerde in het voorbije seizoen met Beerschot naar het tweede niveau in België.

Heitinga werd afgelopen zomer losgeweekt bij West Ham United en als assistent toegevoegd aan de technische staf van de nieuwe trainer Arne Slot. In hun debuutjaar wonnen The Reds met overmacht de landstitel. De samenwerking beviel dan ook uitstekend, maar Heitinga lijkt na één seizoen zijn vleugels alweer uit te gaan slaan en terug te gaan keren bij Ajax. De coach zou inmiddels rond zijn met de Amsterdammers, waar hij samen met Marcel Keizer zal worden aangesteld als opvolger van de vertrokken hoofdtrainer Francesco Farioli.

Slot geeft eerlijke mening over Heitinga en Ajax: 'Als John slim is...'

Fabrizio Romano kwam in de nacht van dinsdag op woensdag met de primeur over Heitinga en Ajax en schreef daarbij dat de kans op de overstap dusdanig waarschijnlijk was dat Liverpool reeds op zoek zou zijn gegaan naar een vervanger. Volgens transferjournalist Pete O'Rourke (Football Insider) is de club daarbij uitgekomen op Kuijt.

Kuyt richting uitgang bij Beerschot: 'Zullen wel clubs aan de lijn hangen'

Kuijt beëindigde zijn profcarrière in 2017 als speler van Feyenoord en begon daarna aan een nieuwe loopbaan als trainer. De Katwijker was eerst een seizoen assistent bij Quick Boys in zijn geboortedorp en keerde in 2018 terug bij Feyenoord, waar hij twee seizoenen de Onder 19 onder zijn hoede had. ADO Den Haag bood Kuijt in 2022 zijn eerste kans als hoofdtrainer in het betaald voetbal, maar dat liep bepaald niet zoals gehoopt. Kuijt vertrok al na vier maanden en tekende in december 2023 bij Beerschot. Die club leidde hij in zijn debuutjaar naar het kampioenschap op het tweede niveau. Dit seizoen kon Kuijt Beerschot echter niet in de Jupiler Pro League houden. De trainer zinspeelde eerder deze maand al openlijk over een vertrek.

🔴Liverpool are reportedly 'lining up' a move to bring Dirk Kuyt back to the club as a member of Arne Slot's coaching staffhttps://t.co/Ti5zdv21Gs — TEAMtalk (@TEAMtalk) May 28, 2025

