Kuyt had hele andere plannen dan trainer van FC Dordrecht worden

Dirk Kuyt had zich de zomer heel anders voorgesteld na zijn vertrek bij Beerschot, zo weet De Telegraaf. De oefenmeester was namelijk van plan een sabbatical in te lassen, maar ging uiteindelijk als trainer aan de slag bij FC Dordrecht.

Dordrecht maakte vrijdag officieel bekend wat iedereen al wist: Kuyt wordt voor een seizoen hoofdtrainer aan de Krommedijk. Nadat ruim een week geleden duidelijk werd dat de Nederlander en het gedegradeerde Beerschot niet met elkaar verder gingen, doken er al snel geruchten op over een samenwerking tussen de voormalig Feyenoorder en FC Dordrecht. Dinsdag bevestigde zaakwaarnemer Rob Jansen dat Kuyt inderdaad hoofdtrainer van De Schapekoppen zou gaan worden.

De planning van Kuyt was echter volledig anders. In plaats van zich direct op een nieuwe klus te storten, wilde de 104-voudig international eigenlijk een sabbatical inlassen. Toen algemeen directeur Hans de Zeeuw Kuyt vorige week benaderde, besloot hij dan ook niet direct toe te happen. Dat veranderde na inmenging vanuit Feyenoord.

Kuyt ging namelijk het gesprek aan met Mark Ruijl, technisch manager van de Rotterdammers en tevens technisch directeur bij Dordrecht. Die ontmoeting overtuigde Kuyt uiteindelijk toch bij de nummer vijf van afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie aan de slag te gaan. Ruijl zou hebben laten merken dat men in De Kuip een groot voorstander is van de aanstelling van Kuyt bij Dordrecht.

