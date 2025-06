Relletje in Limburg: Roda-fans halen verhaal bij clubleiding over tattoo van aanwinst

De nieuwe videoanalist van Roda JC, Tjerk van Eggelen is ineens het gesprek van de dag in het Limburgse voetbal. De Bosschenaar maakte de gevoelige overstap van Fortuna Sittard en blijkt te beschikken over een tatoeage van de club. Reden genoeg voor Roda-fans om verhaal te komen halen.

Van Eggelen was in 2018 net begonnen als videoanalist bij Fortuna Sittard. In dat jaar promoveerde de Limburgse club naar de Eredivisie. Eerder had de nieuwe analist aan de andere stafleden beloofd een tattoo te laten zetten als precies dat zou gebeuren. In de euforie liet Van Eggelen de woorden ‘Fortuna Sittard’ in blokletters op zijn schouderblad zetten. De Limburger schrijft dat de tattoo ‘hooguit vijf bij tien centimeter groot’ is.

Toen bleek dat zijn dienstverband bij Fortuna Sittard zou eindigen, informeerde Van Eggelen al naar de mogelijkheid om de tattoo te laten laseren of bedekken met een andere afbeelding. Zeker toen de overstap naar de Limburgse rivaal Roda JC steeds dichterbij kwam, besefte de analist dat hij ‘er iets mee moest uit respect voor de club, de supporters en sponsoren’.

Voordat Van Eggelen echter de kans kreeg, kregen supporters van Roda lucht van de tattoo van hun nieuwste staflid. “Een delegatie meldde zich bij de clubleiding om opheldering te krijgen”, schrijft De Limburger. Inmiddels is ‘de kou uit de lucht’ en staat er een afspraak om de tekst te laten veranderen in een mythologisch wezen.

