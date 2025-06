Roefs wijst geheim wapen voor penaltyreeks aan, maar vergeet belangrijk detail

is de allerbeste penaltynemer bij Jong Oranje, zo geeft aan wanneer een mogelijke penaltyreeks in de halve finale wordt besproken op de persconferentie. Het probleem is echter dat Taylor geschorst is voor het duel met Engeland en daardoor geen strafschop kan nemen.

Jong Oranje neemt het woensdagavond in Bratislava op tegen Jong Engeland in de halve finale van het EK Onder 21. Binnen de selectie houdt men zeker rekening met strafschoppen, dus is daar ook op geoefend. “Daar bereiden we ons eigenlijk iedere wedstrijd op voor”, bevestigde Roefs dinsdag op de persconferentie. “We zijn er zeker klaar voor.” Samen met zijn collega-keepers zit hij voor iedere wedstrijd samen om te kijken wat tegenstanders doen bij penalty’s.

Vervolgens krijgt Roefs de vraag wie aan de kant van Jong Oranje de beste strafschoppennemer is. “We hebben natuurlijk Kenneth (Taylor, red.) die in de competitie bij Ajax belangrijke en mooie penalty’s heeft gescoord”, antwoordt de sluitpost. Mocht het tegen Engeland uitdraaien op strafschoppen, heeft de ploeg van Michael Reiziger hier echter niets aan. Taylor is namelijk geschorst doordat hij in de kwartfinale tegen Portugal zijn tweede gele kaart van het toernooi pakte.

Overigens is Taylor wel de speler met verreweg de meeste ervaring in het nemen van strafschoppen in de selectie van Jong Oranje. De middenvelder van Ajax nam tot dusver vijftien penalty’s in zijn loopbaan, waarvan elf met Ajax of Jong Ajax op profniveau. Zijn overige strafschoppen werden genomen op eindrondes of in kwalificatiereeksen met Nederlandse jeugdploegen. Van de vijftien genomen strafschoppen, schoot Taylor dertien keer raak. De enige andere speler in de selectie met penalty-ervaring op profniveau is Noah Ohio. De spits scoorde een strafschop voor FC Utrecht en een voor Jong FC Utrecht. De overige spelers in de selectie namen alleen strafschoppen in de jeugdelftallen van hun clubs of gingen nog nooit achter de bal staan in een wedstrijd.

