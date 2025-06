Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Hoofdbrekens voor Reiziger door schorsingen

Jong Oranje neemt het woensdagavond in Bratislava op tegen Jong Engeland in de halve finale van het EK Onder 21. Voor bondscoach Michael Reiziger staat een heuse puzzel te wachten, aangezien hij niet over het geschorste trio Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Ruben van Bommel kan beschikken. Daartegenover staat wel de terugkeer van Youri Regeer.

Het EK begon uiterst beroerd voor Jong Oranje met een teleurstellend 2-2 gelijkspel tegen Finland en een 2-1 nederlaag tegen Denemarken. Na een 2-0 overwinning op de leeftijdsgenoten van Oekraïne werd alsnog de kwartfinale bereikt. Daarin kregen Reiziger en de zijnen al snel een fikse domper te verwerken met de rode kaart (twee keer geel) van Van Bommel. Ondanks zeventig minuten in ondertal, wist Jong Oranje toch te winnen van Jong Portugal.

Robin Roefs staat, zoals het hele EK al, op doel bij Jong Oranje. Door de schorsing van Rensch ziet hij een licht gewijzigde verdediging voor zijn neus. Naar alle waarschijnlijkheid zal Regeer de captain van de beloftenploeg van Nederland vervangen op rechtsachter. Op linksback zal Ian Maatsen spelen. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Rav van den Berg en Jorrel Hato. Laatstgenoemde zal de aanvoerdersband dragen.

Op het middenveld kan Reiziger niet beschikken over Taylor. Het is de verwachting dat hij op het middenrif vervangen wordt door Feyenoord-middenvelder Antoni Milambo. Verder blijft de middelste linie gewoon intact met Ryan Flamingo en Luciano Valente. Laatstgenoemde was tijdens de groepsfase best op dreef, maar viel tegen Jong Portugal wat tegen qua niveau. Desondanks lijkt de bondscoach vast te blijven houden aan de middenvelder van FC Groningen.

Voorin is Reiziger ook genoodzaakt om een wissel door te voeren. Van Bommel moet de halve finale namelijk aan zich voorbij laten gaan vanwege zijn rode kaart. De verwachting is dat hij wordt vervangen door Ernest Poku, tegen de Portugezen nog de matchwinner. Million Manhoef staat waarschijnlijk op de andere flank, terwijl Thom van Bergen de spits is.

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Roefs; Regeer, Van den Berg, Hato, Maatsen; Flamingo, Milambo, Valente; Manhoef, Van Bergen, Poku.

