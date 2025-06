‘Ronaldo overwoog transfer naar WK voor clubs-deelnemer’

is in de aanloop naar het wereldkampioenschap voor clubteams benaderd door River Plate, een van de deelnemers aan het toernooi. De trainer Marcelo Gallardo, die Ronaldo persoonlijk kent, probeerde de Portugees te overtuigen.

Ronaldo kondigde na de gewonnen Nations League-finale met Portugal aan dat hij zijn aflopende contract bij Al-Nassr gaat verlengen. Eerder leek dat juist niet het geval, want de superster hintte op sociale media naar een vertrek.

In de periode dat de toekomst van Ronaldo nog in de lucht hing, probeerde Gallardo hem met een telefoontje te overtuigen om naar River Plate te komen voor het WK voor clubs. De twee kennen elkaar van een All-Star-wedstrijd in Saudi-Arabië. Gallardo coachte Ronaldo destijds.

De Argentijnse trainer legt de situatie uit bij ESPN F12: "Half maart zei ik informeel tegen hem: 'Ik heb binnenkort een WK voor clubs en voor een speler als jij, die een tijdperk heeft gemarkeerd... ben je dan niet van plan om daar te spelen?' Hij voelde zich niet alleen gewaardeerd, maar hij overwoog het, dacht erover na en zei toen: 'Ik moet me voorbereiden op volgend seizoen’.”

