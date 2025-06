Sneijder waarschuwde zijn ex: ‘Als Yolanthe aanklopt, vlieg je eruit’

Wesley Sneijder wist al heel vroeg dat Yolanthe Cabau zijn droomvrouw was, nog voordat hij haar ontmoette. In het SBS6-programma Het Waren Twee Fantastische Dagen, waarin hij gesprekken voert met Jamie Vaes en Igone de Jongh, vertelt hij dat hij zijn Spaanse ex-vriendin al waarschuwde voor het geval hij Cabau ooit zou ontmoeten.

Vaes vraagt Sneijder naar de nieuwe Netflix-serie Yolanthe, over zijn ex. De oud-voetballer vertelt dat hij in de serie voorkomt en dat het contact ‘supergoed’ is. Vaes vraagt vervolgens of Cabau een nieuwe relatie heeft, maar dat is volgens Sneijder niet het geval. “Mocht dat gebeuren, zou dat me wel wat doen. Ik zou er geen vrede mee hebben, maar als het gebeurt, dan gebeurt het, toch?”

De Jongh vraagt vervolgens hoe Sneijder en Cabau elkaar hebben ontmoet. “Ik speelde in Madrid en was net gescheiden. Toen lagen er allemaal Nederlandse fotografen en paparazzi in mijn voortuin.” Sneijder vroeg de pers waarvoor ze kwamen. “Het schijnt dat jij met een bekende tennisster gaat”, kreeg hij als antwoord. Sneijder had geen idee, maar had later wel wat aan het bezoekje van de roddelpers.

“Een dag later zat Leo Vogelzang (fotograaf, red.) op het terras en ben ik naar hem toegelopen. We raakten in gesprek en ik zei: ‘Voor mij is er maar één vrouw en dat is Yolanthe, maar die is al bezet’. Toen zei hij: ‘Nou, ik heb een nieuwtje, maar dat hoor je pas binnenkort’. Van het een kwam het ander.”

Sneijder wist dus al van tevoren dat Cabau zijn droomvrouw was: “Ik had een Spaans vriendinnetje. We zaten iets op televisie te kijken en toen kwam er iets voorbij over haar. Ik zei: ‘Luister, ik moet je echt wat bekennen. Als ik haar ontmoet, vlieg jij er echt uit’. Ik dacht: die ga ik toch niet tegenkomen.” Sneijder bedoelde het gekscherend, maar toen het echt werd zei hij: “Volgens mij is de tijd aangebroken.” De Spaanse vriendin snapte het, zegt Sneijder.

