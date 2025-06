Telstar-plan uit 2018 komt uit: 'We werden uitgelachen'

Toen Telstar zeven jaar geleden de ambitie uitsprak om op termijn naar de Eredivisie te promoveren, werd de club uitgelachen, weet toenmalig algemeen directeur Pieter de Waard nog. Zondagavond kwam de langgekoesterde droom uit: na een zege op Willem II mag Telstar zich voor het eerst sinds 1978 melden in de Eredivisie.

“Dit is de grootste Telstar stunt in bijna 63 jaar”, schrijft De Waard op X. Telstar werd opgericht in 1963, ofwel 62 jaar geleden. Het getal 63 heeft een bijzondere waarde voor De Waard en voor de club. In 2018 sprak de club de ambitie uit om ten tijde van het 63-jarig bestaan, in 2026 dus, op het hoogste niveau te voetballen. De doelstelling is al een jaar eerder bewerkstelligd.

Artikel gaat verder onder video

“Zeven jaar geleden schreef mijn collega Steef Hammerstein een meerjarenplan”, verwijst De Waard naar de toenmalig commercieel directeur van Telstar. “Met als ons doel Eredivisie in ons gloriejaar 2026, als de club 63 jaar bestaat. We werden uitgelachen.”

Trainer Anthony Correia denkt dat de promotie dikverdiend is. “Als je kijkt naar hoe we het seizoen beleven, in hoe we met elkaar omgaan en praten over successen beleven, dan denk ik dat we het aardig voor elkaar hebben gekregen. Dit is zo genieten”, zegt hij tegen ESPN na de 1-3 zege. “Van mij mochten ze alle ballen wegschieten, al heb ik daar niet op gecoacht.”

