Wéér kritiek op coach FC Barcelona: 'Flick is niet eerlijk met me geweest'

heeft in een interview met Sport uitgehaald naar Hansi Flick. De trainer van FC Barcelona zou niet eerlijk zijn omgesprongen met het 22-jarige talent.

Torre is een speler die voornamelijk als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Drie jaar geleden kwam hij voor een bedrag van zes miljoen euro over van Racing Santander, waarna Barça hem een jaar later tijdelijk stalde bij Girona. Bij de huidige club van Daley Blind en Donny van de Beek kwam hij iets meer tot spelen toe, maar zijn minuten hielden ook weer niet over. Dit seizoen hoopte hij bij FC Barcelona wat ervaring op te kunnen doen, maar blijft de teller steken op 421 minuten in alle competities. Zijn statistieken daarbij zijn wel uitstekend: Torre scoorde vier keer en gaf drie assists.

Torre, die zich met Jong Spanje opmaakt voor het jeugd-EK, baalt enorm van de weinige minuten die hij van Flick heeft gekregen. "Ik heb niet zoveel gespeeld als ik had gewild. Maar ik vind dat ik steeds goed heb gespeeld als ik op het veld stond. Ik denk dat ik meer speeltijd had verdiend, maar het voetbal is nou eenmaal zo." Onlangs kwamen er ook verhalen naar buiten over Marc-André Ter Stegen en Jules Koundé, die beiden niet gelukkig waren/zijn met Flick.

Het talent gaat vervolgens wat dieper in op de gesprekken die hij met de Duitse coach voerde. "Ik voelde me voorafgaand aan dit seizoen zeer goed, hij wilde dat ik bij Barça bleef. Hij zei tegen me dat het lastig zou worden om minuten te krijgen, maar uiteindelijk blijf je hoop houden." Torre vindt echter dat zijn trainer hem te weinig kansen heeft geboden. "Ik had veel meer minuten moeten maken, dat verdiende ik. Er is veel concurrentie, maar ik denk dat hij niet eerlijk met me is geweest. Dat heb ik in een gesprek met hem ook aan hem verteld. Hij maakt de keuzes en die respecteer ik, maar vaak begreep ik ze niet."

