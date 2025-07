AD: Feyenoord wil gat in verdediging oplossen met voormalig Ajax-speler

Dávid Hancko vertrekt naar Al-Nassr, waardoor Feyenoord momenteel maar één fitte centrale verdediger in de selectie heeft: Jan Plug. Het Algemeen Dagblad weet dat de Rotterdammers nog drie aanwinsten voor die positie willen aantrekken, waaronder Danilo Doekhi.

Doekhi maakte in 2016 de overstap van de jeugd van Excelsior naar Ajax. Daar speelde hij best wat wedstrijden in jeugdelftallen, onder andere in de toenmalige Jupiler League. Vitesse pikte hem in 2018 op, waar hij een gewaardeerde kracht werd. Na vier seizoenen als basisspeler vertrok Doekhi naar Union Berlin. Ook daar is hij een vaste waarde.

Deze zomer zou de Rotterdammer weer een transfer kunnen maken richting zijn geboortestad: Feyenoord zou interesse in hem hebben. Dat weet het AD te melden. Doekhi zou zelf ook wel interesse hebben in de overstap. Hij heeft nog een contract van een jaar bij Union. Volgens FootballTransfers heeft de 27-jarige verdediger nu een marktwaarde van 12,4 miljoen euro.

Feyenoord heeft momenteel een tekort aan centrale verdedigers. Nu Hancko alsnog naar Saudi-Arabië verkast, Gernot Trauner nog niet fit is en Thomas Beelen een flinke blessure heeft opgelopen, is Plug de enige overgebleven verdediger in de selectie die centraal goed uit de voeten kan. Het 20-jarige talent heeft echter nog maar één Eredivisieminuut achter zijn naam staan. Volgens het AD wil Feyenoord daarom nog drie centrale verdedigers aantrekken, en het liefst zo snel mogelijk: op 6 augustus speelt de club al een wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League.

