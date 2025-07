Schaduw over open dag van Feyenoord: 'Het is verdrietig en shockerend'

is geschrokken van de blessure die Thomas Beelen zaterdag opliep. Aan de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen KAA Gent (1-2 nederlaag) hield Beelen een zware beenblessure op, waardoor hij meteen onder het mes moest.

De blessure werpt een schaduw over de Open Dag – het zogeheten Feyenoord Festival – die de club zondag organiseert. “Het is erg verdrietig en shockerend”, vertelt Trauner aan RTV Rijnmond. “Iedereen voelde met hem mee toen hij met veel pijn op de grond lag. Wij moeten hem steunen en hopen dat hij zich snel beter voelt.”

Artikel gaat verder onder video

Hoe zit het met Trauners eigen fitheid? Hij kampt met knieklachten en kon daardoor nog geen minuten maken in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik voel me goed. Ik heb nog wat kleine issues met mijn knie, maar ik verwacht binnenkort weer volledig met de groep te kunnen trainen.”

Trauner heeft zin en vertrouwen in het nieuwe seizoen. “De coach heeft het al aangegeven: we willen weer iets groots neerzetten. Afgelopen seizoen begonnen we met een prijs, maar het einde was teleurstellend. Dit jaar hoop ik op een beter slot. Het zou mooi zijn om mijn laatste contractjaar af te sluiten met een prijs.”

Aan een transfer denkt de 33-jarige Oostenrijker niet. Wel geeft hij aan dat de blessure van Beelen in principe geen impact heeft op zijn eigen toekomst. “Ik heb nog een jaar contract en ik wil graag blijven. Feyenoord is mijn eerste keuze, maar ik ben ook afhankelijk van de planning van de club.”

“Nu is het rustig. Het is niet dat ik Feyenoord wil verlaten, maar ik moet ook naar mijn persoonlijke situatie kijken”, geeft hij aan. “Als er een club komt die mij voor meerdere jaren wil vastleggen en het is ook goed voor Feyenoord, dan kunnen we daarvoor openstaan. Voorlopig ben ik heel gelukkig hier. Mijn familie is gelukkig, en we zijn blij in Rotterdam.”

