Feyenoord komt met zorgwekkende update na horrorblessure Beelen

Feyenoord heeft op de clubwebsite een update gegeven over de blessure die opliep tijdens de oefenwedstrijd tegen KAA Gent (1-2). De verdediger heeft een zware beenblessure en zal snel worden geopereerd.

Het duel, gespeeld in vier keer dertig minuten, kwam kort na de eerste onderbreking stil te liggen door een ogenschijnlijk ernstige blessure bij Beelen. De verdediger ging het duel aan met Hélio Varela, waarbij hij vol op zijn rechterbeen werd geraakt. Beelen ging direct naar het gras, waarbij hij het uitschreeuwde. Het incident gebeurde vlak voor de dug-out van Feyenoord, waardoor de medische staf direct het veld inrende. Beelen werd vervolgens minutenlang behandeld aan zijn been, waarbij meerdere spelers en stafleden hem afschermden met doeken.

Trainer Robin van Persie deelde later in gesprek met Feyenoord ONE zijn zorgen over Beelen: “Dat is het enige waar wij nu aan denken. Die wedstrijd kan me gestolen worden, eerlijk gezegd. Iedereen is met zijn gedachten bij Beelen en dat het er niet goed uitziet, spreekt voor zich. Dat vinden we allemaal vreselijk. Het heeft nu helemaal geen zin om over die wedstrijd te praten.”

Update vanuit Feyenoord

Feyenoord heeft via de officiële kanalen bevestigd dat Beelen een zware blessure aan zijn been heeft opgelopen. De 24-jarige speler is opgenomen in het ziekenhuis en zal later vanavond (zaterdag) een operatie ondergaan. In het bericht wenst Feyenoord Beelen ‘een voorspoedige operatie en veel kracht en sterkte bij zijn herstel’ toe.

Namens iedereen bij Feyenoord wensen we je heel veel sterkte en kracht bij je herstel, Thomas ♥ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 19, 2025

