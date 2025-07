Ajacied vol bravoure: ‘Volgend jaar vast in de basis bij Ajax 1’

Kersvers Ajax-aanwinst Joeri Heerkens (19) wil volgend seizoen de eerste keeper van Ajax zijn, zo zegt hij standvastig in zijn eerste interview tegenover de clubkanalen. De van Sparta Praag overgekomen doelman hoopt daarnaast dit jaar al zijn debuut te mogen maken in de hoofdmacht van trainer John Heitinga.

De komst van Heerkens hing al een tijdje in de lucht, maar vandaag is de keeper officieel gepresenteerd door Ajax. De keeper van Oranje Onder 19, dat onlangs Europees kampioen werd, gaat normaliter fungeren als tweede doelman achter de van Liverpool gehuurde Vítezslav Jaros. Voor Heerkens is het ‘een droom’ om in de Johan Cruijff ArenA te mogen keepen.

Artikel gaat verder onder video

Om die droom te verwezenlijken, weet Heerkens dat er wat moet gebeuren. “Ik ga proberen om de trainers te overtuigen dat ik hun eerste keeper ga zijn. Het plan is dat dat over een jaar moet gebeuren. Ik ben zelf iemand, die wil dat dat nog eerder gaat gebeuren”, zegt de negentienjarige vol bravoure.

“Mijn uiteindelijke doel is om dit jaar mijn debuut te mogen maken voor Ajax 1 en zoveel mogelijk wedstrijden spelen bij Jong Ajax. En dan vanaf volgend jaar de nummer één van Ajax zijn”, vervolgt Heerkens. De doelman heeft een contract voor vijf seizoenen getekend in Amsterdam.