'Ajax betaalt de tol voor een seizoen met afbraakvoetbal'

Valentijn Driessen stelt in zijn column voor De Telegraaf dat de status van de Eredivisie afbrokkelt. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ zijn niet meer een springplank voor de Europese, maar juist een kweekvijver voor de subtop van Europa.

"Liverpool, FC Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern München, Paris Saint-Germain, Chelsea, Internazionale en Manchester City volgen de Eredivisie, maar winkelen er sporadisch", schrijft Driessen, die er volgens op wijst dat Jurriën Timber in 2023 de laatste speler was die in 2023 de transfer maakte naar de Europese top.

"De enige speler die nu in verband wordt gebracht met zo’n overstap is Ajacied Jorrel Hato", noemt de chef voetbal van De Telegraaf een voorbeeld. "Hij staat op een lijstje bij wereldkampioen Chelsea. Op het vinkentouw zit Quinten Timber. Hij wil zijn in 2026 aflopende contract niet verlengen en hoopt op een hereniging met z’n tweelingbroer bij Arsenal."

Driessen komt vervolgens met enkele voorbeelden en noemt dat de Feyenoorders Igor Paixão en Dávid Hancko op weg zijn naar respectievelijk Olympique Marseille en Al-Nassr, terwijl PSV'ers Malik Tillman, Noa Lang en Johan Bakayoko overstapten naar respectievelijk naar Bayer Leverkusen, Napoli en RB Leipzig.

Ajax krijgt onderuit de zak van Driessen

Ajax krijgt vervolgens een flinke sneer van de journalist. "Los van Hato zien de Europese top en subtop de Ajacieden over het hoofd. Slechts clubs uit het segment waar een Ajacied normaal zijn neus voor ophaalt melden zich. Die tol betaalt Ajax voor een seizoen met afbraakvoetbal dat in Europa totaal niet tot de verbeelding sprak. Ajax en zijn spelers stonden niet waar Ajax historisch voor staat. Daarom laat het grote geld Ajax links liggen en verhuizen spelers naar clubs als Brentford, Crystal Palace, Fortuna Düsseldorf en Norwich City", klinkt het kritisch.

AZ heeft een stap teruggezet

Ook AZ wordt aangehaald door Driessen, die concludeert dat spelers van de Alkmaarders alleen via de subtop een volgende stap kunnen maken. Hij noemt hierbij Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Sam Beukema en Miloz Kerkez als voorbeeld. "Sterker: in feite heeft AZ een stap teruggezet door Ruben van Bommel te verkopen aan competitiegenoot PSV. Hoewel technisch directeur Max Huiberts al jaren verkondigt dat die tijd voorbij is voor de toptalenten in Alkmaar. Bedrijfseconomisch kon AZ het bod van bijna 16 miljoen euro niet weigeren en dat geeft tegelijkertijd de positie van AZ aan in het totale ecosysteem van het voetbal. Springplank Eredivisie blijft internationaal inboeten aan veervermogen", besluit Driessen.

