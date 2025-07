Ajax verraadt met foutje in persbericht Borna Sosa mogelijk heel andere uitgaande transfer

Oplettende Ajax-fans zagen vrijdagmiddag een opvallend foutje in het persbericht van Ajax over de uitgaande transfer van naar Crystal Palace. De Amsterdammers bevestigden de deal, maar beweerden dat de Kroaat afgelopen jaar op huurbasis speelde bij Cardiff City – in plaats van Torino. Volgens supporters kan dit foutje mogelijk slaan op een andere (toekomstige) transfer.

Sosa en Ajax zijn sinds deze vrijdag officieel verlost van elkaar. De linksback heeft een contract van drie jaar getekend bij Crystal Palace. Nadat de Premier League-club de deal wereldkundig maakte, berichtte ook Ajax op de officiële clubkanalen over de uitgaande transfer. Opvallend is dat er in dat bericht een fout is te lezen.

“In totaal speelde de linksbenige verdediger 25 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax. Het afgelopen halfjaar werd hij verhuurd aan Cardiff City, dat uitkomt in het Engelse Championship”, delen de Amsterdammers onjuiste informatie. Sosa werd afgelopen seizoen namelijk (al vanaf de zomer) verhuurd aan het Italiaanse Torino.

De Amsterdammers verwarren Sosa in dit geval mogelijk met Sivert Mannsverk. Die speler werd afgelopen halfjaar namelijk wél verhuurd aan Cardiff. Fans denken dat dit foutje mogelijk wijst op een toekomstige transfer van de Noorse middenvelder.

Ajax heeft de informatie inmiddels aangepast. Toch zijn sommige fans stellig: Mannsverk is de volgende speler die vertrekt. Onlangs werd bekend dat Blackburn Rovers zijn mogelijke nieuwe werkgever gaat worden.

Een greep uit de reacties op X:

