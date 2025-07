Ajax gefileerd door eigen fans: ‘Jullie jagen heel veel mensen weg’

De fans van Ajax zijn allerminst te spreken over de manier waarop Ajax de kaartverkoop voor de thuiswedstrijden in de eerste seizoenshelft heeft aangepakt. Alle beschikbare kaarten voor de eerste helft van het seizoen gingen donderdagochtend in de verkoop voor leden van de supportersvereniging, waarbij per lid twee of zelfs vier kaarten gekocht konden worden.

Ajax deed donderdagochtend alle beschikbare kaarten voor de thuiswedstrijden van de eerste seizoenshelft in de verkoop voor leden van de supportersvereniging. Omdat de tickets voor De Klassieker een dag eerder al in de verkoop waren gegaan, ging het hier om acht verschillende duels. Voor de wedstrijden tegen AZ en sc Heerenveen konden leden van de supportersvereniging twee kaarten kopen en voor de overige duels zelfs vier. Het duel met AZ was dan ook na 52 minuten al uitverkocht en na ruim drie uur waren er helemaal geen kaarten meer beschikbaar voor de eerste seizoenshelft.



Op social media spreken supporters hun onvrede uit, waarbij men over twee aspecten van de verkoop valt. Zo hebben fans er geen goed woord voor over dat alle duels tegelijk in de verkoop zijn gegaan. “Heel de ticketshop overbelast en stond maar liefst 1,5 uur in de wachtrij. Nu eindelijk erin en zijn ALLE wedstrijden uitverkocht. Ik zal wel weer een half jaar wachten om überhaupt de kans te krijgen”, reageert een fan. “Na 2,5 uur in de wacht hebben te gestaan, alleen nog losse stoelen te verkrijgen, nergens 2 stoelen naast elkaar. Dit moet anders! Investeren in een fatsoenlijk systeem!”, schrijft een ander. “We verlengen Berghuis en Klaassen, maar een paar duizend voor een goed systeem zit er niet in?”, vraagt een volgende zich af.

Ook vallen mensen over het feit dat leden van de supportersvereniging meerdere kaarten per lidmaatschap kunnen kopen. “Bizar dat er met een SVA twee kaarten gehaald kunnen worden. Zo komen andere SVA-leden nooit aan bod. Laat staan clubcardhouders. Maar gelukkig kan iemand die helemaal geen lid is gewoon meeliften op een SVA-lid…”, uit een supporter zijn frustratie. Een ander is van mening dat Ajax hiermee ‘heel veel mensen wegjaagt bij de club’.

