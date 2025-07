‘Ajax informeert in Italië naar mogelijke opvolger Henderson’

Ajax heeft geïnformeerd naar de diensten van , zo weet Gianluigi Longari van SportItalia. De 25-jarige middenvelder van Venezia wordt gezien als mogelijke opvolger van . Ook Villarreal en Bologna zouden belangstelling hebben in Nicolussi Caviglia.

Ajax is momenteel druk bezig met de selectie voor komend seizoen. De Amsterdammers namen deze zomer na anderhalf jaar afscheid van Henderson, die transfervrij naar Brentford vertrok. Daarmee moet de nummer twee van Nederland het vooralsnog stellen zonder controlerende middenvelder. Het is dan ook niet vreemd dat deze positie geldt als een van de prioriteiten van Alex Kroes deze maanden.

Artikel gaat verder onder video

Om het vertrek van Henderson op te vangen, is Ajax nu uitgekomen in Italië. Volgens Longari hebben de Amsterdammers bij Venezia aangeklopt om daar te informeren naar de 25-jarige Nicolussi Caviglia. Ajax krijgt wel concurrentie voor de komst van de controleur, aangezien ook Villarreal en Bologna zijn situatie in de gaten houden.

Of Venezia zelf open staat voor een vertrek van Nicolussi Caviglia is niet duidelijk. De middenvelder werd afgelopen seizoen gehuurd van Juventus met verplichte koopoptie van 3,5 miljoen euro. De middenvelder staat dus pas sinds begin deze maand onder contract in Venetië.

🚨 Anche l’#Ajax é tra le squadre che hanno preso informazioni per il centrocampista del Venezia Hans #Nicolussi Caviglia.



In passato anche il Villarreal aveva sondato, e qualora ci fossero uscite a centrocampo potrebbe tornare attuale la pista Bologna. — Gianluigi Longari (@Glongari) July 22, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga kortaf: 'Hij speelde een goede tweede helft en daar wil ik het bij laten' 🔗

👉 Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt' 🔗

👉 Heitinga belde twee Ajax-sterspelers: ‘Hoop dat ze een jaartje CL willen spelen’ 🔗