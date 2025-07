Ajax komt op stoom in derde kwart en vervolgt sterke voorbereiding

Ajax heeft de oefenwedstrijd tegen KV Mechelen in winst omgezet. Het duel van viermaal dertig minuten eindigde in 3-2, dankzij een opleving in het derde kwart. De wedstrijd werd gespeeld op het terrein van OWIOS in het Gelderse Oldebroek. Zodoende is Ajax nog altijd ongeslagen in de voorbereiding, na de eerdere wedstrijden tegen Hibernian (6-3), Aarhus GF (1-1) en PAOK Saloniki (2-1).

John Heitinga gooide miljoenenaankoop Raúl Moro direct voor de leeuwen. Ten opzichte van de vorige oefenwedstrijd tegen PAOK (2-1) werd Lucas Rosa op de rechtsbackpositie vervangen door Youri Regeer, op het middenveld verloor Kian Fitz-Jim zijn plek aan Davy Klaassen en voorin maakte Mika Godts plaats voor Moro. Verder was de opstelling hetzelfde. Brian Brobbey ontbrak met lichte klachten, maar wordt spoedig weer op het trainingsveld verwacht.

Mechelen, de nummer acht van het reguliere afgelopen seizoen in België, opende na achttien minuten de score. José Marsà kreeg te veel ruimte van Steven Berghuis en kon de 0-1 binnenkoppen. Lang hield die voorsprong niet stand. In de 24ste minuut van de wedstrijd kwam Ajax op gelijke hoogte.

Moro ontving de bal in het strafschopgebied van Owen Wijdal. De Spanjaard hield die even bij zich, om daarna Wijndal weer te lanceren. De linksback hield de bal net binnen de lijnen en gaf een voorzet. Wout Weghorst kwam bij de eerste paal niet bij de bal, maar Davy Klaassen kon daarna vrij intikken. Moro werd in de 47ste minuut vervangen door Kayden Wolff en was zichtbaar vermoeid.

Ajax stond na een uur met een nieuw elftal binnen de lijnen. Het duurde daarna even voordat de wedstrijd weer op gang kwam, maar de Amsterdammers namen na tachtig minuten afstand. Eerst maakte Anton Gaaei de 2-1 met een prachtige diagonale poeier van afstand, daarna dribbelde Oliver Edvardsen in het zestienmetergebied naar de 3-1. In het vierde kwart gebeurde niet veel meer voor beide doelen, totdat Benito Raman met de laatste actie van de wedstrijd van dichtbij de 3-2 maakte.

Opstelling Ajax (eerste uur): Jaros; Regeer (47' Alders), Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Berghuis; Moro (47' Wolff), Weghorst, Traoré.

Opstelling Ajax (tweede uur): Pasveer; Gaaei (107' Jetten), Verschuren, Janse (107' Van de Pavert), Rosa; Fitz-Jim, Bounida, Steur; Edvardsen, Konadu (107' Ünüvar), Godts.