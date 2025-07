Anton Gaaei verzorgt spectaculair hoogtepunt bij Ajax

heeft zaterdagmiddag in het oefenduel van Ajax met KV Mechelen maar weer eens bewezen over een vlammend schot te beschikken. Met een diagonale knal van ruim buiten het strafschopgebied bracht de Deense rechtsback in de tachtigste minuut van de wedstrijd de 2-1 op het scorebord. Het was het hoogtepunt tot dan toe in de wedstrijd.

De vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Mechelen duurt zaterdag viermaal een halfuur. Gaaei kwam halverwege de wedstrijd binnen de lijnen en wist tien minuten voor het verstrijken van het derde kwart zijn visitekaartje af te geven: een verwoestende uithaal van dik twintig meter belandde fraai in de verre hoek.

Dat Gaaei over een vlammend schot beschikt, bewees hij de afgelopen twee seizoenen al vaker. In totaal staat hij na 74 officiële wedstrijden in dienst van Ajax op 4 doelpunten en 8 assists.

