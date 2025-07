Veelzeggend: Heitinga begint heel sarcastisch aan eerste persconferentie met Ajax

John Heitinga heeft zijn eerste persconferentie gegeven sinds zijn terugkeer bij Ajax. Meteen al met de eerste zin van het persmoment zet hij de boel op scherp, doelend op zijn afwezigheid bij de roerige club.

In januari 2023 schoof Heitinga door van Jong Ajax naar het eerste elftal, als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. Onder de interim-trainer eindigde de club als derde in de Eredivisie en bereikten de Amsterdammers de finale van de KNVB-Beker. In juni van dat jaar werd bekendgemaakt dat toenmalig technisch directeur Sven Mislintat niet door wilde met de trainer.

Mislintat stelde Maurice Steijn aan, die later werd ontslagen en vervangen door Hedwiges Maduro en John van ‘t Schip. Ook de Duitse bestuurder zelf werd weggestuurd. Ajax eindigde als nummer vijf van de Eredivisie. Aan het eind van een stukken beter seizoen onder Francesco Farioli werd het opnieuw onrustig in Amsterdam, toen de Italiaan zijn vertrek aankondigde.

Intussen was Heitinga assistent van Arne Slot bij Liverpool geworden, waarmee hij kampioen werd van Engeland. Enkele weken geleden werd de oud-international teruggehaald voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. Zijn eerste zin die hij mededeelt aan de pers is meteen veelzeggend: “Het was wel lekker rustig, de afgelopen twee jaar, jongens.”

