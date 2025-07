Kopenhagen vervangt Ramaj met volgende oud-Ajax-doelman

FC Kopenhagen is bij de zoektocht naar een vervanger van uitgekomen bij Dominiki Kotarski. De Deense grootmacht heeft de Kroatische doelman officieel gepresenteerd. Beide keepers speelden in het verleden voor Ajax.

Aan het eind van het afgelopen seizoen stond Ramaj onder de lat bij Kopenhagen. De Kosovaarse Duitser werd een half jaar gehuurd van Borussia Dortmund, dat hem afgelopen winter overnam van Ajax. Ramaj werd in 2023 door Sven Mislintat naar Amsterdam gehaald, maar werd er uiteindelijk geen eerste keeper. In het aankomende seizoen wil Ramaj voor zijn kansen gaan bij Borussia Dortmund.

Kotarski is aangesteld als Ramajs vervanger in de Deense hoofdstad, blijkt na zijn presentatie op de clubkanalen. De tweevoudig Kroatisch international komt volgens het Deense Tipsbladet over van PAOK Saloniki voor een bedrag van vijf miljoen euro plus bonussen. Eerder deze transferperiode werd de Kroaat nog gelinkt aan een terugkeer bij Ajax.

De 25-jarige doelman speelde in de jeugd van Dinamo Zagreb, maar werd in 2018 naar Amsterdam gehaald. Kotarski kwam nooit uit voor het eerste, maar speelde wel zestig wedstrijden voor Jong Ajax. De Amsterdammers leenden hem in 2021 eerst uit aan HNK Gorica uit zijn thuisland en verkocht hem daarna definitief. De club verkocht Kotarski met winst door aan PAOK, waarvoor hij 139 wedstrijden speelde.

