Ajax schrijft twee miljoen euro ‘pure winst’ bij

Ajax mag een bedrag van zo’n twee miljoen euro bijschrijven na de transfer van van FC Porto naar Juventus. De Amsterdammers bedongen in 2024 een doorverkooppercentage van tien procent over de winst. Door Voetbal International wordt dit bedrag voor Ajax omschreven als ‘pure winst’.

Ajax telde in de zomer van 2022 een bedrag van zo’n vijf miljoen euro neer voor de komst van Conceição, maar in Amsterdam werd de Portugees nooit een succes. Een jaar later keerde hij op huurbasis terug bij de club die hem een jaar eerder nog verkocht: FC Porto. De Portugesen namen Conceição in de zomer van 2024 definitief over van Ajax, voor zo’n tien miljoen euro. Daarbij wist Ajax ook een doorverkooppercentage van tien procent over de winst te bedingen.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoen speelde Conceição op huurbasis bij Juventus, waar hij een goede indruk achterliet. Sterker nog, de Italiaanse topclub besloot hem definitief los te weken bij FC Porto, zo maakt de club dinsdag bekend. Met de transfer is een bedrag van 32 miljoen euro gemoeid; voor de Portugezen dus een winst van zo’n 22 miljoen euro. Daarvan is tien procent voor Ajax, wat neerkomt op een bedrag rond de twee miljoen euro.

Ajax heeft deze zomer al de nodige inkomsten gegenereerd uit transfers. Hierbij ging het echter grotendeels om bedragen gelijk aan openstaande afschrijvingen, die daarmee uit de boeken konden gaan. Bij deze doorverkopen is dat echter niet het geval. Deze inkomsten worden door VI omschreven als ‘pure winst’ voor Ajax. Ook de transfers van Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur), Azor Matuswia (Ipswich Town) en Noa Lang (Napoli) leverden Ajax allemaal al winst op.

Chico continues in ⚪️⚫️



Francisco Conceicao is here to stay! ✍️🏡 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 22, 2025

