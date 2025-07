'Farioli wilde derde speler losweken bij Ajax'

FC Porto had de hoop om zich deze zomer te versterken met , maar heeft een streep moeten zetten door zijn komst. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De Portugese topclub heeft zich wel gemeld bij Ajax, maar de transfersom was de club te gortig evenals het salaris van de Kroatische verdediger.

Kersvers FC Porto-trainer Francesco Farioli heeft zijn oog laten vallen op meerdere spelers van Ajax, met wie hij afgelopen seizoen samenwerkte. De Italiaanse coach zag Jordan Henderson, met wie hij nog wel gesprekken voerde, al voor het Engelse Brentford kiezen. Daarnaast is Kennneth Taylor nog altijd in beeld bij FC Porto.

Artikel gaat verder onder video

De Portugese topclub zag een eerste bod van zo'n vijftien miljoen euro al afgewimpeld worden door Ajax. De Amsterdamse club verwacht echter het dubbele alvorens het zaken gaat doen inzake Taylor. Zelf staat de middenvelder er wel voor open om de overstap naar Portugal te maken. Waarschijnlijk komt FC Porto op korte termijn terug met een tweede bod, al doet Ajax er ook alles aan om hem binnenboord te houden. Zo is de club bereid om Taylor een nieuw contract voor te schotelen.

Henderson en Taylor waren echter niet de enige kandidaten voor Farioli om naar FC Porto te halen. Het AD schrijft dat Sutalo het derde doelwit van de Italiaanse coach en de Portugese club was. Na een eerste navraag bij Ajax door voorzitter Andre Villas-Boas werd al duidelijk voor Os Dragões dat de Kroatische centrumverdediger niet haalbaar was. Zowel de transfersom als het salaris van de verdediger waren te gortig voor FC Porto, dat dus een streep heeft gezet door de naam van Sutalo.

Ajax nog niet verlost van FC Porto

Daarmee is Ajax echter nog niet verlost van de Portugezen, zo klinkt het. "De verwachting is dat Porto bij Taylor voorlopig nog niet loslaat. Enerzijds omdat Farioli dolgraag weer wil werken met de dynamische en trefzekere middenvelder die hij in de Johan Cruijff Arena weer tot bloei hielp komen. Anderzijds omdat Porto, dat al ruim 60 miljoen uitgaf aan vijf spelers deze transferperiode, weet dat er binnenkort waarschijnlijk geld binnenkomt waarmee een verhoogd bod op Taylor kan worden uitgebracht."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗