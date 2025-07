'Meerdere clubs willen Henderson na Ajax-vertrek, routinier heeft één helder doel voor ogen'

wil de komende dagen de knoop doorhakken over zijn sportieve toekomst, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde The Athletic. Volgens het medium heeft de bij Ajax vertrekkende middenvelder aanbiedingen van verschillende clubs in de Premier League én uit andere Europese competities in beraad.

De Telegraaf onthulde eerder op de woensdag dat Henderson op het trainingskamp in Zeist afscheid heeft genomen van zijn Ajax-ploeggenoten. De 35-jarige middenvelder mag ondanks een tot medio 2026 doorlopend contract transfervrij vertrekken uit Amsterdam, omdat hij met zijn salaris behoorlijk op het budget drukt.

Volgens The Athletic heeft Henderson zijn vertrek uit Amsterdam nog niet publiekelijk bekendgemaakt uit respect voor zijn voormalig Liverpool-ploeggenoot Diogo Jota en diens nabestaanden. De Portugees overleed vorige week samen met zijn jongere broer André Silva na een auto-ongeluk in Spanje en is inmiddels begraven in zijn geboorteland. Henderson reisde afgelopen week met toestemming van Ajax af naar Engeland om vrijdag, overmand door emoties, bij stadion Anfield een bloemstuk neer te leggen voor Jota. Een dag later was hij eveneens aanwezig bij de uitvaart in Portugal.

Henderson is volgens bovengenoemd medium van plan om 'de komende dagen' te bepalen waar zijn sportieve toekomst ligt. Bij de keuze voor een nieuwe club heeft uitzicht op speeltijd prioriteit. "Henderson wil volgende zomer voor Engeland spelen op het WK in Noord-Amerika", aldus The Athletic. De middenvelder keerde in maart van dit jaar, na een absentie van anderhalf jaar, terug in de selectie van The Three Lions. Bondscoach Thomas Tuchel gunde 84-voudig international Henderson als invaller speelminuten in de gewonnen WK-kwalificicatieduels met Albanië (2-0) en Letland (3-0). In juni keerde hij tegen Andorra (0-1 winst) zelfs terug in de basisopstelling.

