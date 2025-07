Zaakwaarnemer Ajax-target dolenthousiast over interesse: 'Een prachtige optie'

ziet een transfer naar Ajax wel zitten. Zijn zaakwaarnemer Shachar Greenberg vertelt tegenover De Telegraaf dat de Israëlische middenvelder erg enthousiast is over een mogelijke overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

Afgelopen donderdag werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. De Amsterdammers zouden zich zowel bij het management van de speler als bij zijn werkgever Red Bull Salzburg hebben gemeld. Dat Ajax weer bezig is met een inkomende transfer kan niet los worden gezien van de besparingen die club recentelijk heeft gedaan. Zo zwaaide de club de nodige overbodige spelers uit.

Artikel gaat verder onder video

De interesse van Ajax in Gloukh wordt bevestigd door diens zaakwaarnemer Greenberg. "Ajax is een prachtige optie", vertelt de Israëlische manager. "De gesprekken met Alex Kroes lopen nu, via Rafaela Pimenta, met wie ik samenwerk in deze mogelijke deal met Ajax. Of er een akkoord haalbaar is, hangt van de getallen af. Die moeten voor alle partijen goed zijn. En er zijn meerdere partijen met belangstelling."

De interesse van Ajax dateert overigens niet van vandaag of gisteren. "Ajax was onze eerste optie, voordat Oscar naar Red Bull Salzburg ging (in 2023, red.). Wij zijn toen benaderd door Klaas-Jan Huntelaar en we hebben elkaar gesproken op het trainingscomplex, maar Ajax heeft toen niet doorgezet om hem vast te leggen", onthult Greenberg. "Red Bull kwam voordat Ajax bewoog en betaalde de gelimiteerde transfersom (7 miljoen euro, red.) aan Maccabi Tel Aviv.”

Gloukh is een 21-jarige middenvelder die voornamelijk als nummer tien speelt. Ook kan hij als linksbuiten uit de voeten. In Oostenrijk maakt hij een gestage ontwikkeling door: in 2023/24 was hij goed voor zeven goals en vijftien assists, het afgelopen seizoen scoorde hij tien keer en gaf hij vijf beslissende passes. Gloukh speelde tot januari 2023 voor Maccabi Tel Aviv en heeft 23 interlands voor Israël achter zijn naam staan. Onlangs speelde de creatieveling nog op het WK voor clubteams.

