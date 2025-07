Almere City komt in buitenlandse handen: 'Logische volgende stap'

Almere City komt in handen van het Japanse Yanmar. Het bedrijf, dat al sinds 2015 de naamever van het stadion is, heeft een akkoord bereikt over de overname van alle aandelen van de club én het stadion van de club. De licentiecommissie van de KNVB moet nog wel goedkeuring geven.

Sinds 2010 was Almere City eigendom van Lesley Bamberger, maar de CEO heeft besloten om de club van de hand te doen. Als de licentiecommissie de seinen op groen zet, dan wordt de club overgenomen door Yanmar. Het Japanse familiebedrijf heeft al sinds 1989 een vestiging in Almere en had al banden met de club, die afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie.

"Wij zijn ervan overtuigd dat Yanmar, als beoogd nieuwe eigenaar, Almere City verder kan brengen zowel op als buiten het veld", Bamberger. "Deze overname is het resultaat van een zorgvuldig proces en een gedeelde visie met Yanmar op de toekomst en continuïteit van de club. Wij zijn dan ook verheugd over deze stap en geloven dat de club hiermee een sterke toekomst tegemoet gaat waar wij graag onderdeel van blijven uitmaken.”

John Bes, algemeen directeur van Almere City, noemt de overname door Yanmar 'een logische volgende stap' in de samenwerking. "Het onderstreept het vertrouwen dat Yanmar heeft in de strategie en potentie van Almere City. Het sterke lokale netwerk in combinatie met de internationale expertise van Yanmar zal de ontwikkeling van de club versterken en waarschijnlijk versnellen. Zeker nu Kroonenberg Groep betrokken blijft als hoofdsponsor.”

Licentiecommissie KNVB moet klap er nog op geven

De overname van Almere City door Yanmar is nog geen uitgemaakte zaak. De licentiecommissie van de KNVB moet namelijk nog goedkeuring geven aan de overname. "Deze commissie toetst of de overname voldoet aan de licentievoorwaarden die gelden binnen het Nederlandse betaald voetbal. Pas na positieve beoordeling van de commissie kan de transactie formeel worden afgerond. De club werkt daaraan volledig mee en heeft vertrouwen in een positieve uitkomst", aldus Almere City.

