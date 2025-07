AZ handelt razendsnel en presenteert opvolger Van Bommel

AZ heeft in de opvolger van Ruben van Bommel binnen, zo maken de Alkmaarders bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige Deense aanvaller komt voor naar verluidt vier miljoen euro over van Viborg FF en heeft in Alkmaar zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot medio 2030.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Van Bommel voor een bedrag van bijna zestien miljoen euro de overstap maakt van AZ naar PSV. Het was een transfer die al even in de lucht hing, door het aanstaande vertrek van Noa Lang. De buitenspeler staat op het punt om de landskampioen in te ruilen voor Napoli.

Artikel gaat verder onder video

In Alkmaar hebben ze niet lang nodig gehad om een opvolger te vinden voor Van Bommel. Met Jensen halen de Alkmaarders een vleugelaanvaller binnen die op zowel links- als rechtsvoor uit de voeten kan. Afgelopen zomer was de 21-jarige buitenspeler nog actief op het EK Onder 21 in Slowakije namens Denemarken, waar hij enkele van zijn nieuwe ploeggenoten al tegenkwam in de wedstrijd tegen Jong Oranje.

Jensen is dolblij met zijn transfer naar AZ en dankt daarbij een speciaal persoon: zijn voormalige assistent-trainer Simon Poulsen, in het verleden actief als speler van de Alkmaarders. "Ik denk dat veel AZ-fans hem wel kennen. Ik heb veel heen en weer gebeld met hem en hij had alleen maar goede dingen te vertellen over AZ", aldus de aanvaller, die zegt een bijzonder wapen te hebben. "Ik heb een directe speelstijl en hou ervan om één-op-één-duels uit te vechten. Naar binnen trekken en schieten. En ik hoop dat mijn vrije trappen een kwaliteit zijn die ik kan brengen en dat ik er hier een hoop binnen ga schieten.”

Directeur Voetbalzaken Max Huiberts is in zijn nopjes met Jensen. "Isak is een jongen met veel snelheid, power en een individuele actie. Wij hadden hem al op de radar en wisten dat hij het EK Onder 21 zou spelen. Ook daar maakte hij een goede indruk. Voor ons was het niet onbekend dat hij een bepaald niveau heeft en Viborg stond ervoor open om hem naar AZ te laten gaan. Buiten dat het een goede speler is, is het ook een prettige persoonlijkheid. Het is een leergierige en intelligente jongen, heb ik al gemerkt in de tijd dat ik hem heb gesproken. Als hij op de linkerkant speelt, gaat hij de concurrentie nu aan met Ro-Zangelo Daal, die in de voorbereiding een geweldige indruk maakt.”

➡️ Meer AZ nieuws

👉 Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt' 🔗

👉 Meerdink plots gelinkt aan Nederlandse topclub 🔗

👉 Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’ 🔗