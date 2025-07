'AZ vraagt 12 miljoen euro als volgende smaakmaker vertrekt'

AZ kan deze zomer mogelijk opnieuw een fraaie transfersom bijschrijven. Volgens Franse media hebben Lille OSC, Stade Rennes en Premier League-clubs het oog laten vallen op , maar de Noorse linksback mag niet voor een zacht prijsje weg. De Alkmaarders zouden twaalf miljoen euro verlangen.

De linksbackpositie is momenteel een groot zorgenkindje voor Lille. Met het vertrek van Mitchel Bakker (terug naar Atalanta), het aflopende contract van Ismaily en de verkoop van Gabriel Gudmundsson aan Leeds United, moeten de Fransen haast maken met versterkingen. Wolfe geldt daarbij als een van de belangrijkste kandidaten, zo werd vorige week al duidelijk.

De international van Noorwegen speelde zich het afgelopen seizoen in de kijker met zijn prestaties bij AZ, dat als vijfde eindigde in de Eredivisie. Ook in de Europa League maakte de verdediger indruk. Lille heeft met Osame Sahraoui en Marius Broholm al twee Noren in huis, wat voor Møller Wolfe een aantrekkelijk vooruitzicht kan zijn.

Toch zal Lille flink moeten investeren om Møller Wolfe los te weken uit Alkmaar. De linkspoot ligt nog drie jaar vast en AZ zou volgens Franse bronnen niet minder dan twaalf miljoen euro willen ontvangen voor zijn diensten. Behalve Lille zouden ook clubs uit de Premier League en Stade Rennes belangstelling tonen.

Transfers bij AZ

AZ ziet langzamerhand steeds meer spelers vertrekken. Jayden Addai (Como) en Ruben van Bommel (PSV) werden al verkocht, terwijl Sven Mijnans zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar PSV en worden Mexx Meerdink en Wouter Goes ook vaak met een vertrek in verband gebracht. Nu kan dus ook Møller Wolfe een transfer maken. AZ versterkte zich tot dusver alleen met linksback Mateo Chávez. Met zijn komst in mei werd al voorgesorteerd op het mogelijke vertrek van Møller Wolfe.

