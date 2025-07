‘Volgende AZ-speler kan vertrekken uit Alkmaar: Europa League-club is geïnteresseerd’

staat in de belangstelling van Lille OSC, zo meldt het Franse L’Équipe. De verdediger van AZ staat hoog op het lijstje van de nummer vijf van het afgelopen Ligue 1-seizoen, waar deze zomer liefst drie linksbacks vertrekken.

Møller Wolfe heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2028, maar lijkt zelf wel oren te hebben naar een transfer naar Lille. De verwachting is dat AZ mee wil werken aan een transfer, zodra het juiste bedrag op tafel komt. De Noorse linksback kwam twee jaar geleden voor 2,5 miljoen euro over van SK Brann.

Artikel gaat verder onder video

De linksback-positie is momenteel erg dun bezet bij de Europa League-deelnemer van het komende seizoen. Onder meer Nederlander Mitchell Bakker ruilde de Franse subtopper in voor een avontuur bij Atalanta. Daarnaast vertrok ook oud-FC Groningen-speler Gabriel Gudmundsson bij Lille; hij werd voor zo’n twaalf miljoen euro verkocht aan Leeds United. Tot slot is ook Ismaily (35) transfervrij vertrokken.

Door het gebrek aan linksbacks wil Lille Møller Wolfe snel presenteren. De vleugelverdediger is niet de eerste AZ-speler die deze transferperiode gelinkt wordt aan een vertrek uit het AFAS Stadion. Onder meer Sven Mijnans, Mexx Meerdink en Wouter Goes worden regelmatig in verband gebracht met een transfer. Daarnaast gaat Ruben van Bommel gepresenteerd worden bij PSV.

