Chicharito onder vuur na ‘verontrustende uitspraken’ in virale video

Javier Hernández, alias Chicharito, is in opspraak gekomen na een video op zijn Instagram-account. In de video houdt de Mexicaanse spits een seksistische tirade, die volgens de Duitse krant Bild beter thuishoort in de vorige eeuw.

Chicharito (Spaans voor Erwtje) speelde voor grote Europese clubs als Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen en West Ham United. Inmiddels is de Mexicaanse topscorer aller tijden terug bij zijn eerste profclub, Guadalajara.

Op zijn Instagram-account met 6,1 miljoen volgers plaatste Chicharito donderdag een video waarin hij vanuit een auto zijn vrouwelijke volgers toespreekt en advies geeft. "Vrouwen, jullie falen. Jullie elimineren mannelijkheid door de maatschappij overgevoelig te maken." De 37-jarige spits gaat verder: "Laat je leiden door een man die jullie alleen maar gelukkig wil maken. Vrouwen zouden moeten nadenken over hun vrouwelijke energie, koken, voor ons en onze kinderen zorgen, schoonmaken en zich richten op het huishouden.” Het Erwtje besluit: “Leer mannelijkheid te eren.”

Bild heeft het over ‘verontrustende uitspraken die klinken als uit de vorige eeuw’ en vraagt zich af of de oud-Bundesliga-spits een ‘erwtenhersenschudding’ heeft gehad. Niet alleen de Duitse krant, maar ook reacties onder de video zijn kritisch: "Deze video maakt je gek", schrijft een gebruiker. Een ander reageert: "Het is triest om je zo te zien. Stop er alsjeblieft mee." Toch heeft het Instagram-bericht al zo’n 150.000 likes ontvangen.

