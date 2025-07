Deense media: ‘PSV wil zich versterken met ‘sterspeler’ William Bøving (22)’

staat hoog op het lijstje van PSV, zo weet Tipsbladet zondagmiddag te melden. De Eindhovenaren zouden de 22-jarige aanvaller willen overnemen van Sturm Graz, maar krijgen concurrentie van meerdere clubs.

Volgens het Deense medium staat Bøving 'hoog op het lijstje' van PSV. Earnest Stewart houdt de situatie van de aanvaller nauwlettend in de gaten, al moeten er nog een aantal 'puzzelstukjes' op hun plek vallen.

Tipsbladet schrijft dat een transfer afhangt van het door PSV uitgebrachte bod op Sven Mijnans van AZ. "Als die deal niet doorgaat, ligt de weg open voor Bøving", klinkt het. Afgelopen donderdag meldde De Telegraaf dat PSV een nieuw bod - van zo'n twaalf miljoen euro - voorbereidde op Mijnans. De 22-jarige Deen heeft nog een contract van één jaar bij Sturm Graz.

PSV is niet de enige geïnteresseerde club, want ook OGC Nice en Mainz houden de aanvaller in de gaten. Bøving kende, met elf doelpunten, een prima seizoen en deed ook ervaring op in de Champions League-competitiefase. Bij PSV moet de Deen mogelijk gaan fungeren als de naar Bayer Leverkusen vertrokken Malik Tillman.

