Driessen geïmponeerd door Ajax-target: 'Hij was tegen Feyenoord de absolute uitblinker'

Valentijn Driessen is een groot voorstander van het feit dat Ajax zich wil gaan versterken met . In de ogen van de de chef voetbal van De Telegraaf is de Israëlische middenvelder van Red Bull Salzburg 'een hele goede speler', die de nodige creativiteit gaat toevoegen aan het middenveld van Ajax. Iets wat nu node gemist wordt.

Afgelopen donderdag werd bekend dat Ajax concrete interesse heeft in Gloukh. De Amsterdammers zouden zich zowel bij het management van de speler als bij zijn werkgever Red Bull Salzburg hebben gemeld. Dat Ajax weer bezig is met een inkomende transfer kan niet los worden gezien van de besparingen die club recentelijk heeft gedaan. Zo zwaaide de club de nodige overbodige spelers uit.

"Ajax doet enorm zijn best om hem te halen, maar het is een speler die een hoge marktwaarde heeft", begint Jeroen Kapteijns in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Het is niet zo dat het een hamerstuk is, of zo. Hij staat op Transfermarkt en zo voor twintig miljoen euro in de boeken, maar misschien dat ze daar nog wel wat van af kunnen halen.Maar het is wel een flinke investering voor Ajax in de huidige setting natuurlijk."

Driessen reageert daar vervolgens op en stelt dat Ajax hem twee jaar terug al voor zeven miljoen euro kon oppikken bij Maccabi Tel Aviv. "Zeker als je bedenkt dat Ajax hem twee jaar geleden voor zeven miljoen euro kon kopen. Toen waren ze al ver met hem, maar toen zijn onder anderen Klaas-Jan Huntelaar en onze grote vriend Gerry Hamstra op een ander gaan zitten. Toen had hij een gelimiteerde transfersom. Toen deden ze niets en kwam Red Bull Salzburg er voor zeven miljoen euro tussen. Die hebben hem snel opgehaald en die gaan dan veel winst maken. Het is natuurlijk zonde dat je zo'n speler aan je voorbij laat gaan."

Ajax-middenveld mist creativiteit

Driessen heeft Ajax in de eerste drie oefenwedstrijden aan de slag gezien en stelt dat het goed is dat Ajax zoekt naar vers bloed voor op het middenveld. "Dat er iets op het middenveld moet gebeuren, dat er creativiteit bij moet, dat is een ding wat zeker is. Alle oefenwedstrijden die je tot dusver hebt gezien, dan wordt je niet vrolijk van de creativiteit op het middenveld van Ajax."

De komst van Gloukh, die volgens Driessen 'een hele goede speler' is, wordt dan ook toegejuicht. "Ik heb hem gezien bij Feyenoord tegen Red Bull Salzburg in de Feyenoord. Daar was hij de absolute uitblinker. Hij had twee assists. Heel balvast, iemand die het spel wel ziet", besluit Driessen.

