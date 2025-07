Driessen weet wie VI-vervanger Van der Gijp wordt: ‘Dat wil Johan Derksen’

Wierd Duk en Victor Vlam worden de opvolgers van Albert Verlinde bij Vandaag Inside op de woensdagavonden, zo weet Valentijn Driessen te vertellen bij Kick-off. Hijzelf gaat niet als vervanger van René van der Gijp fungeren, zo maakt hij duidelijk.

Sinds januari 2025 ontbreekt Van der Gijp op woensdagavonden bij de talkshow van SBS6. De oud-voetballer heeft in zijn nieuwe contract bedongen dat hij op die dag vrij is. Albert Verlinde verving Van der Gijp de afgelopen tijd, maar daar komt verandering in. De musicalproducent wordt vaste duider van de nieuwe talkshow RTL tonight.

Zodoende moet Vandaag Inside op zoek naar een vervanger. “Wil jij niet de inval-Gijp worden?”, vraagt Hein Keijser aan Driessen. De Chef Voetbal maakt direct duidelijk: “Nee. Ik heb nog een andere baan, hier (De Telegraaf, red.).” De journalist geeft toe dat er geen contact is geweest tussen hem en SBS. “Nee, ik ben niet gepolst”, zegt Driessen.

“Misschien dat het Wierd Duk of Victor Vlam wordt”, haakt Pim Sedee in. “Inderdaad, Wierd Duk en Victor Vlam worden het. Dat heeft Johan Derksen voorgesteld, dus dat zal het ook wel worden”, weet Driessen. Sedee reageert daarop: “Derksen zegt dat anderen daar dan ook weer een mening over hebben, dus dat dat dan weer lastig wordt.” Driessen: “René (Van der Gijp, red.) heeft geen mening, want hij zit er niet. Voor hem maakt het niet uit. De enige andere mening, zal van Wilfred (Genee, red.) zijn.”

