Edson Álvarez kopt Mexico naar tiende Gold Cup-titel

Mexico heeft in de nacht van zondag op maandag beslag gelegd op de CONCACAF Gold Cup-winst. Met 1-2 waren de Mexicanen te sterk voor het gastland, de Verenigde Staten. Oud-Ajacied was de matchwinner in de 77ste minuut.

Mexico wist bovenaan groep A te eindigen na winstpartijen op de Dominicaanse Republiek (3-2) en Suriname (0-2) en een gelijkspel tegen Costa Rica (0-0). Vanwege een beter doelsaldo trof Mexico de nummer twee uit groep D, Saudi-Arabië. Het voor het Noord-Amerikaanse toernooi uitgenodigde land werd met 2-0 verslagen. In de halve finale was één doelpunt genoeg tegen Honduras voor een finaleplaats.

De Verenigde Staten eindigden eveneens bovenaan in hun groep. Er werd gewonnen van Trinidad en Tobago (5-0), Saudi-Arabië (0-1) en Haïti (2-1). In de kwartfinales was Costa Rica de tegenstander. De VS wonnen uiteindelijk na penalty’s. In de halve finale werd Guatemala verslagen met 2-1, zodat Mexico en de Verenigde Staten voor de achtste keer tegenover elkaar stonden in de Gold Cup-finale.

The USMNT, dat met een enigszins verzwakt elftal op het toernooi was verschenen, haalde al vroeg in de finale de voorsprong via Chris Richards. De centrale verdediger van Crystal Palace kopte een vrije trap van Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) fenomenaal binnen. Binnen een half uur werd het alweer gelijk voor Mexico. Raúl Jiménez van Fulham maakte zijn derde van het toernooi van dichtbij.

Pas in de 77ste minuut werd er weer gescoord. Na een vrije trap die goed doorgekopt werd door Johan Vásquez (Genoa), was Álvarez van West Ham United degene die de bal in het doel werkte met zijn hoofd. De VS deden in het restant van de wedstrijd niets meer terug en zo werd El Tricolor voor de tiende keer in de geschiedenis Gold Cup-winnaar.

