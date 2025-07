Engelse EK-winnaar doet bizarre onthulling: hele toernooi met beenbreuk gespeeld

Het Engeland van Sarina Wiegman kroonde zich zondag ten koste van Spanje tot Europees kampioen. Een knappe prestatie van de Britten, maar in het bijzonder van . De rechtsback onthulde na de wedstrijd dat ze het hele EK met een beenbreuk heeft gespeeld.

In de finale van het EK tussen Engeland en Spanje moesten er strafschoppen aan te pas komen, nadat beide ploegen in reguliere speeltijd eenmaal scoorden. In de penaltyreeks misten beide ploegen de nodige keren, maar uiteindelijk waren het de drie missers van Spanje die dat land fataal werden. Daarmee won Engeland het EK voor de tweede keer op rij. Voor Wiegman was het zelfs haar derde EK-zege op rij.

Na afloop onthulde Bronze in gesprek met de BBC dat ze het hele toernooi al met een gebroken been speelt. “Ja, ik loop al het gehele toernooi met een breuk in mijn scheenbeen”, vertelt ze. “En dan heb ik aan mijn andere been ook mijn knie nog bezeerd. Het heeft behoorlijk pijn gedaan. Maar ja, als dat nodig is om voor Engeland te mogen voetballen, dan is dat wat ik zal doen”, stelde de verdediger na de finale.

Hoewel het Engeland niet altijd even makkelijk afging op het toernooi, mag het wel de beker mee naar huis nemen. “We hebben het geloof in onszelf nooit verloren”, blikt Bronze terug op het toernooi. “Van buiten was er veel ruis, maar wij zijn altijd saamhorig gebleven en konden heel diep gaan. Dit is zo'n inspirerend team om deel van uit te maken.”