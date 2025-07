Leonne Stentler: ‘Ze beschikt over de intelligentie van Frenkie de Jong’

Sarina Wiegman staat zondag als bondscoach van het Engels dameselftal in de EK-finale tegenover Spanje. Oud-voetbalster en analist heeft voorafgaand aan de voor de Wiegman bijzondere wedstrijd mooie woorden over voor de Nederlandse trainer.

Wiegman staat zondag alweer in haar vijfde finale als bondscoach. Ze werd Europees kampioen met Nederland (2017) en Engeland (2019) en was met beide landen ook een keer verliezen WK-finalist, in respectievelijk 2019 en 2023. “Ze heeft het hoogst haalbare al bereikt. Nu al met die finale. Niemand, bij de mannen en vrouwen, heeft dit ooit bereikt”, zegt Stentler dit weekeinde in gesprek met ESPN over Wiegman.

Artikel gaat verder onder video

Stentler werkte zelf als voetbalster bij ADO Den Haag samen met Wiegman. Laatstgenoemde was tussen 2017 en 2014 hoofdtrainer van ADO en had Stentler in de periode vijf seizoenen onder haar hoede.

Stentler legt uit dat het voor de spelers intimiderend kon zijn als Wiegman zich in de partijvormen mengde. “We hadden wel eens iemand te weinig voor een oefening en dan deed zij mee. Dat was verschrikkelijk. Als je trainer beter is dan iedereen op het veld.”

“Ik zou haar willen omschrijven als een combinatie van Daniëlle van de Donk, qua felheid en duels, en de intelligentie van bijvoorbeeld Frenkie de Jong”, vervolgt Stentler, die nog een belangrijke kwaliteit van de oud-voetbalster benoemt: “Wiegman heeft zeker gogme. Ze komt uit de Schilderswijk, dat straatgevoel raak je nooit meer kwijt.”