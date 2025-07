FC Porto van Farioli oefent plots tegen Eredivisieclub: 'Moesten snel schakelen'

FC Twente speelt op zondag 27 juli een oefenwedstrijd tegen FC Porto, dat meldt De Twentsche Courant Tubantia. Bij de Portugese topclub zwaait sinds kort Francesco Farioli de scepter, die aan het einde van het afgelopen seizoen besloot om te vertrekken bij Ajax na een verschil van inzicht met de clubleiding.

De ploeg van trainer Joseph Oosting is momenteel volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen en oefende al tegen onder meer KSC Lokeren (3-0 winst) en FK Qarabag (2-3 nederlaag en 2-1 winst). Voor 26 juli stond er voor FC Twente een dubbele oefenwedstrijd tegen het Duitse Eintracht Braunschweig op het programma, maar hier is vrij last minute een streep door gegaan.

"Op last van autoriteiten is de wedstrijd tegen Braunschweig in eerste instantie volledig verboden, waarna wij direct op zoek zijn gegaan naar een vervangende tegenstander. Dat is FC Porto geworden”, schrijft FC Twente in een mail aan de supportersverenigingen, die in handen is van Tubantia.

"Echter kwam Braunschweig daarna bij ons terug dat ze toch een oplossing hadden gevonden en dat de wedstrijd door kon gaan zonder FC Twente supporters", aldus FC Twente. "Wij hebben gekozen om in te zetten op de wedstrijd tegen FC Porto. Maar daar moeten wel alle contracten voor worden opgesteld, en de contracten voor Braunschweig moeten ontbonden worden. Daar zitten we nu middenin, waardoor we officieel nog niets kunnen communiceren."

De oefenwedstrijd tussen FC Porto en FC Twente staat gepland voor zondag 27 juli om 18.00 uur (19.00 uur Nederlandse tijd). Supporters van de Enschedese club hebben de mogelijkheid om hun club achterna te reizen, FC Twente heeft namelijk duizend kaarten gekregen van de Portugese club. "Door het late bekend worden begrijpen wij dat dit niet voor veel mensen te doen zal zijn, helaas. Wij hadden zo’n wedstrijd als deze natuurlijk graag eerder duidelijk gehad, maar aangezien Porto voor ons een alternatief werd voor Braunschweig moeten we snel schakelen en gaat het om korte tijdslijnen.”

Naast het oefenduel met FC Porto heft FC Twente nog een oefenwedstrijd aan het programma toegevoegd. Op zaterdag 2 augustus komt de Italiaans club Udinese naar De Grolsch Veste. Het is nog niet bekend hoe laat deze wedstrijd begint.

