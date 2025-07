Vader van Michel Vlap heeft slapeloze nachten

De vader van heeft ‘slapeloze nachten’. Zijn zoon wordt begeerd door Spartak Moskou en die mogelijke transfer brengt veel teweeg. Jan Vlap blijft desondanks achter zijn zoon staan.

Spartak hoopt Vlap los te weken bij FC Twente. Voor de juiste prijs lijkt de Eredivisionist bereid om mee te werken. De mogelijke overstap naar Rusland valt bij veel analisten verkeerd, zo heeft ook Jan Vlap gemerkt. VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko, van Oekraïense komaf, zou een transfer ‘moreel onbegrijpelijk’ vinden.

Artikel gaat verder onder video

“Ik slaap heel weinig. Het is een hele bijzondere situatie waarin je terechtkomt. Iedereen heeft wel een mening en de reacties zijn overweldigend en vaak negatief”, zegt Jan Vlap in de podcast Omroep Abe van de Leeuwarder Courant.

Vlap senior, zelf actief als hoofdtrainer in het amateurvoetbal, heeft zich dan ook volledig teruggetrokken van sociale media. "Ik heb daar geen zin meer in. Al die goedbedoelde adviezen, het zal allemaal wel. Je moet jezelf ook een beetje beschermen.”

De vader van de FC Twente-speler valt zijn zoon niet af. “Het is Michels keuze en wat hij ook beslist, ik steun hem. Je moet je kind steunen, ook als het lastig is. Als het bepaalde consequenties met zich mee gaat brengen, dan is dat maar zo. Hij neemt zijn eigen beslissing. Het is gewoon een hele lastige situatie.”

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Ron Jans deed collega ‘veel pijn’ bij FC Twente 🔗

👉 Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗