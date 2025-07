FC Utrecht komt met zeer slecht nieuws voor fans

Het duel tussen FC Sheriff Tiraspol en FC Utrecht, dat komende donderdag wordt afgewerkt in Moldavië, wordt vooralsnog niet uitgezonden op televisie. Dat melden de Domstedelingen in een post op X naar aanleiding van vele vragen over een mogelijke televisieregistratie.

FC Utrecht speelt komende donderdag de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen FC Sheriff. Dit duel wordt niet afgewerkt in Tiraspol, dat ligt in de aan Rusland gelieerde regio Transnistrië, maar in Nisporeni dat in het westen van Moldavië ligt. Het duel begint om 19.00 uur en het is nog maar de vraag of deze wedstrijd in Nederland te zien is.

Artikel gaat verder onder video

FC Utrecht heeft 253 kaarten voor het uitvak in Moldavië gekregen, waardoor het overgrote deel van de FC Utrecht-fans aangewezen is op de televisie. De club heeft dan ook veel vragen gekregen over een mogelijke televisieregistratie van het treffen met FC Sheriff. Vooralsnog moeten de Domstedelingen hun supportersschare teleurstellen.

"De rechten voor aanstaande donderdag liggen in deze fase van het toernooi bij de thuisspelende ploeg", aldus FC Utrecht op X. "Twee Nederlandse tv-zenders hebben interesse getoond in de uitzendrechten voor Nederland, maar zij hebben deze vooralsnog niet kunnen aankopen. Zodra er meer nieuws is, zal de club dat direct communiceren."

ℹ️ FC Utrecht krijgt momenteel veel vragen over een mogelijke televisieregistratie van het duel met FC Sheriff Tiraspol.



De rechten voor aanstaande donderdag liggen in deze fase van het toernooi bij de thuisspelende ploeg. Twee Nederlandse tv-zenders hebben interesse getoond in… pic.twitter.com/TFAk7v6ntu — FC Utrecht (@fcutrecht) July 22, 2025

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

👉 Dit is het beste elftal van Utrecht 🔗

👉 Oververhitte huizenmarkt raakt ook Gjivai Zechiël 🔗

👉 Zoon van Sneijder slaapt tijdens FC Utrecht-debuut, Jans toch positief 🔗